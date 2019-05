Festival Trbouski špajz je nastal v okviru projekta revitalizacije mest industrijske dediščine, v katerem poleg Trbovelj sodelujejo še Slovenska Bistrica ter hrvaška Labin in Reka. Cilj projekta je bogato rudarsko dediščino predstaviti kot turistično zanimivost. Kulinarične spomine na stojnicah obujajo društva in posamezniki, jedi pa so na voljo tudi v nekaterih zasavskih gostilnah. Jedi v ponudbi niso zanimive le za obiskovalce, ampak tudi domačine, saj je mnogo receptov za te jedi že odšlo v pozabo. Na stojnicah ponujajo knapovski fižolov golaž, domači jabolčnik, rudarsko nabodalo na šmornu, purfl pico, knapusko pico, krumpantoč, kuolm sladoled, paversko južno in ocvirkovko. Vrhunec festivala bo sobotno tekmovanje v pripravi grenadirmarša. Jed, mešanica krompirja, testenin in čebule, ki naj bi nastala v času napoleonskih vojn, še danes velja za eno najbolj priljubljenih knapovskih jedi.