Še preden se je na HBO končala Igra prestolov, se je na isti televiziji z veliko manjšim pompom začela miniserija Černobil. Kljub tako rekoč nični reklami in še pred njenim koncem serijo že danes marsikdo opisuje kot serijo leta, na spletni filmski bazi IMDb, kjer ima Igra prestolov oceno 9,4, Kriva pota pa denimo 9,5, pa je med gledalci v tem trenutku ocenjena z 9,7.

Razlogov, zakaj je Černobil v trenutku postal uspešnica, je več. V primeru Evrope tudi to, da se je dogajalo blizu nas in to še ne tako doleč v preteklosti, leta 1986, gledalcev pa ni zmotilo niti to, da avtentičnost serije o največji jedrski katastrofi kvarijo večinoma britanski igralci, ki govorijo angleško, ne pa rusko. Avtor in izvršni producent serije Craig Mazin je za medije ob premieri serije rad poudarjal, da so hoteli biti karseda točni in zvesti resničnim dogodkom in da se niso reševali z dramatiziranjem za ceno drame, je pa res, da je drame v seriji dovolj že ob predstavljanju golih dejstev. Mazin je pri pisanju scenarija o Černobilu preštudiral »vse, kar je bilo mogoče«, od knjig, ki so jih napisali sovjetski znanstveniki, vpleteni v nesrečo, do zapisov, avdioposnetkov in fotografij, ki jih je našel v poročilih državnih agencij, veliko pa se je opiral tudi na knjigo Voices of Chernobyl Nobelove nagrajenke Svetlane Aleksijevič, v kateri so zbrana pričevanja ljudi, ki so nesrečo doživeli.

Rakava obolenja in za 235 milijard dolarjev škode Danes je znano, da je Sovjetska zveza po eksploziji reaktorja s precejšnjo zamudo evakuirala 335.000 ljudi in okoli reaktorja, ki je eksplodiral, vzpostavila 30 kilometrov široko območje, zaprto za ljudi, v atmosfero pa se je sprostilo 30 odstotkov od 190 metričnih ton urana. Znano je tudi, da so stroški nesreče na koncu znašali okoli 235 milijard dolarjev, pospešila pa je tudi razpad Sovjetske zveze in povzročila globalno gibanje proti uporabi jedrske energije. Prav tako se ve, da je takoj po eksploziji umrlo 28 ljudi, več kot sto pa je bilo ranjenih, manj pa je znano, koliko ljudi je zaradi sevanja in rakavih obolenj, ki so sledila, umrlo pozneje, saj so Rusi in Ukrajinci, kamor spada mesto Pripjat, kjer stoji Černobil, zelo skopi s podatki in še vedno nočejo priznati vseh razsežnosti te katastrofe. Po poročilu Združenih narodov je zaradi sevanja za rakom zbolelo več kot šest tisoč otrok, mednarodni raziskovalci pa ocenjujejo, da je zaradi rakavih obolenj, povezanih s sevanjem, umrlo še okoli deset tisoč ljudi, sevanje pa je imelo zdravstvene posledice tudi za naslednje generacije.