Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja ministrstva za infrastrukturo, Luke Koper in Uprave RS za pomorstvo pri upravljanju pristaniške infrastrukture na koncesijskem območju v letih 2015 in 2016.

V porevizijskem poročilu, ki ga je izdalo v ponedeljek, je popravljalne ukrepe Luke Koper in uprave ocenilo kot zadovoljive, popravljalne ukrepe ministrstva pa različno: osem kot zadovoljive, tri kot delno zadovoljive, enega pa kot nezadovoljivega.

Delno zadovoljivi ukrepi se nanašajo na urejanje pretovora naftnih derivatov in pravnega položaja družbe Petrol ter izterjavo koncesnine za pretovor naftnih derivatov. Ministrstvo je sklicalo sestanke, na katerih so s predstavniki Luke in Petrola govorili o problematiki. Luka Koper in Petrol sta tudi predlagala rešitev (da bi Luka Koper do konca leta 2019 za opravljanje dejavnosti pretovora naftnih derivatov izvedla postopke za izbor podizvajalca teh storitev po zakonu o javnem naročanju), ni pa se še do predloga opredelilo ministrstvo.