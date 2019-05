Zmagovalci in poraženci

Na nedeljskih volitvah so evropske poslance dobile štiri slovenske liste. K uspehu tradicionalnih strank SDS in SD pa tudi NSi sta pomembno prispevali trdna mreža na terenu in razmeroma zvesta volilna baza. Ob tem ne gre spregledati, da so nastopile z močnimi kandidatnimi listami. Novinka na državnem političnem parketu LMŠ, ki je lahko z nedeljsko bero evropskih poslancev prav tako zadovoljna, se ne more pohvaliti z ničimer od tega. Zaslugo za njen dober rezultat je mogoče pripisati izključno visoki priljubljenosti njenega prvega moža, premierja Marjana Šarca.