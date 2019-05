Tanja Fajon začenja svoj tretji mandat kot evropska poslanka. V minulem mandatu je bila ena od devetih podpredsednikov oziroma podpredsednic poslanske skupine S&D; je tudi podpredsednica stranke SD. »Predvidevam, da bom tudi v novem sklicu ostala na istih področjih, bo pa to odvisno od vodstva politične skupine,« je dejala. »Če bom članica odbora LIBE, si bom prizadevala za končanje dosjejev, ki so v tem mandatu zaradi nepodpore ostali blokirani v svetu: schengenske zakonodaje in neupravičene zapore notranjih meja, azilnega svežnja in vizumske liberalizacije za Kosovo,« je naštela. Nadaljevala bo predvsem delo na področju človekovih pravic, boja proti nestrpnosti, ksenofobiji, sovražnosti in lažnim novicam. Fajonova je bila v preteklosti medijsko izpostavljena kot ostra kritičarka madžarskega premierja Viktorja Orbána.

Zadnjih deset let je Zver evropski poslanec, izvoljen na listi SDS; je tudi podpredsednik stranke, ki je članica Evropske ljudske stranke (EPP). Po oceni spletne strani mepranking.eu, ki na podlagi aktivnosti ocenjuje posamezne poslance EU, se je Zver uvrstil med bolj aktivne in zasedel 130. mesto (med 750 poslanci). V svojem zadnjem mandatu je bil član odbora za kulturo in izobraževanje ter stalni poročevalec za program Erasmus+. Kljub temu je pomenljivo, da Zver med svojimi največjimi dosežki minulega mandata uvršča poimenovanje konferenčne dvorane evropskega parlamenta po Jožetu Pučniku. V svojem prihodnjem mandatu bi rad, pravi, nadaljeval svoje delo na področjih varnosti in obrambne politike ter izobraževanja, bolj konkretno pa se ni opredelil. Pred nastopom prvega mandata je bil Zver minister za šolstvo, leta 2012 pa je kandidiral za predsednika države, a se ni uvrstil v drugi krog.

Novakova je edina povratnica v evropski parlament; evropska poslanka je bila že v letih 2004 do 2009, po koncu županovanja v občini Moravče. V prvem mandatu je bila članica odbora za kulturo in izobraževanje. »V prihodnje bo treba nadgraditi program Erasmus plus,« pred začetkom novega mandata izpostavlja Novakova. »Razporeditev po odborih bo odvisna od dogovora znotraj EPP, zato konkretnih ukrepov še ne morem razkriti, saj so ti vezani na odbore. Posvetila se bom področju varnosti, zanimiv pa je tudi regionalni razvoj,« je dejala. Novakova je bivša predsednica Nove Slovenije, leta 2008 je na položaju nasledila Andreja Bajuka. Na državnozborskih volitvah 2011 je stranki zagotovila vrnitev v parlament, odtlej je v njem poslanka. V času druge Janševe vlade je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in tujini. Pred vstopom v politiko je poučevala nemščino in slovenščino na šolskih centrih in v mladinskih zavodih.

Klemen Grošelj: Usmeril se bo v obrambo in varnost

Nekdanji asistent na fakulteti za družbene vede, sicer pa doktor obramboslovja in strokovnjak za obveščevalno dejavnost, se je do leta 2011 ukvarjal predvsem z znanstvenimi vprašanji mednarodne varnosti in kriznega upravljanja. Leta 2011 je bil za kratek čas svetovalec ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter vodja kabineta, nato pa je zadnjih osem let delal na uradu za intelektualno lastnino, kot vodja sektorja za raziskave, poizvedbe in promocijo. Od septembra lani je državni sekretar na ministrstvu za obrambo.

V katerih odborih bi rad sodeloval, se še ni odločil, poudarja pa, da se bo osredotočiti na teme, ki so mu strokovno in politično blizu: varnost, znanost in raziskave, tehnološki razvoj. »Vodilo mojega delovanja bo krepitev vezi med parlamentom in volilci. Temu bom posvetil še posebno pozornost,« je rekel.