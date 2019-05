V Sloveniji naprodaj za več kot milijardo evrov slabih terjatev

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je odločila za prodajo terjatev do 66 podjetij oziroma samostojnih podjetnikov, ki so slabo ali pa sploh ne zavarovane. Trenutno so v Sloveniji naprodaj štirje paketi slabih terjatev, katerih skupna nominalna vrednost presega milijardo evrov. Prodajajo jih še Heta, Nova KBM in Banka Intesa Sanpaolo.