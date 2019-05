Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je od 22. aprila do minule nedelje namreč organizirala dneve odprtih vrat za prodajo 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami ter več kot 2000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem kompleksu Koprska vrata, so danes sporočili z DUTB.

Prodaja stanovanj poteka z zbiranjem zavezujočih ponudb, pri čemer varščina za stanovanje znaša 5000 evrov za do tri izbrana stanovanja. Do vključno nedelje so ponudniki vplačali nekaj več kot 100 varščin, pri čemer lahko interesenti oddajo svoje ponudbe za nakup stanovanj še vse do konca meseca. Ponudb za nakup stanovanj, ki bodo oddane po tem datumu, DUTB ne bo upoštevala.

Na DUTB so sicer do zaključka dnevov odprtih vrat zabeležili več kot tisoč ogledov zainteresiranih kupcev, ki so običajno prišli z drugimi družinskimi člani ali prijatelji. V slabem mesecu dni si je tako stanovanja in poslovne prostore ogledalo skoraj 3000 posameznikov. Po uspešno zaključenih ogledih na DUTB pričakujejo tudi visoko število oddanih ponudb, največ v zadnjem tednu.

Interesenti za nakup stanovanj so večinoma Slovenci, manj kot štiri odstotke oglednikov je bilo iz drugih držav, predvsem iz Italije in Rusije, nekaj pa tudi iz Anglije in ZDA. Največ zanimanja je bilo sicer izkazanega za večsobna stanovanja v višjih nadstropjih.

DUTB bo skupaj z notarko v prvih dveh tednih junija odprla prejete ponudbe za nakup stanovanj, k podpisu pogodbe pa bodo povabili ponudnike, ki so za posamezno stanovanje oddali najvišjo in popolno ponudbo ter jo potrdili s plačilom varščine. Prvi stanovalci se bodo lahko v svoja nova stanovanja vselili takoj po plačilu celotne kupnine in po izvedeni primopredaji nepremičnine v posest kupca.

Prodaja poslovnih enot medtem poteka z zbiranjem nezavezujočih ponudb. V času dnevov odprtih vrat je bilo veliko ogledov tudi zanje, sicer pa se ogledi za poslovni del objekta nadaljujejo in so možni po predhodnem naročilu. Nezavezujoče ponudbe za nakup poslovnih prostorov DUTB sprejema tudi po koncu maja oz. vse do prodaje posameznih enot.