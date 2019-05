Več razlogov imamo, da nemški rezultat povežemo s slovenskimi razmerami. Najbolj luštkan je ta, da Ska Keller, prva nosilka liste nemških Zelenih, v svojem promocijskem videu izreče besedo, ki je za Slovence sveta kot očenaš, namreč »Bienen«, čebele. Petinštirideset sekund promocijskega spota, ki se je mesec dni vrtel na vseh televizijskih, internetnih in drugih kanalih, in v 14. sekundi Ska Keller reče: »Borili se bomo za čebele in za druge ogrožene živalske vrste.« Uau! Mi, ki smo izumili svetovni dan čebel, bi takšni izjavi morali postaviti vsaj spomenik na Triglavu! V promocijskem spotu, ki je prepričal več kot osem milijonov ljudi, Ska Keller v navadni rdeči majici stoji pred zidom, na katerega se projicirajo barviti posnetki rastlin, živali in ljudi, in govori: »Skupaj lahko zahtevamo trajnostno kmetijstvo brez pesticidov in množičnih farm. Skupaj, ker Evropa potrebuje vse nas. In nekoga, ki začne.«

Odkar je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 26. aprila v javno razpravo posredovalo osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu, čakam na nekoga, ki bi začel in se na osnutek javno odzval vsaj približno tako odločno kot Ska Keller in osem milijonov Nemcev. Namesto tega že mesec dni požiram paranoično propagando agrarnih gospodov, ki s servilno pomočjo kolegic in kolegov v medijskem prostoru zganjajo vik in krik o tem, kako nas bo predlagani zemljiški maksimum uničil do amena. Uničil bo našo samopreskrbo, našo krajino, naše kmete, naše kravice in najbrž še naše čebele.

Ponovimo: zemljiški maksimum pomeni, da bi posamezniki in podjetja v prihodnje od države lahko najeli največ 100 hektarjev kmetijskih zemljišč. Danes največji zakupniki najemajo tudi do 3800 hektarjev, tisti malo manjši pa recimo okrog 500 hektarjev. Zakon predvideva, da bi jim zemljišča odvzemali postopoma, pri vsaki obnovitvi pogodbe. Pogodbe se avtomatično obnavljajo na 10 let. Pri prvi obnovitvi bi jim vzeli 5 odstotkov, pri drugi 7, pri vseh nadaljnjih pa po 10 odstotkov.

Dober mesec dni javne razprave. Dovolj je, da prižgeš radio, in že ti neki šef »družinske vinogradniške kmetije«, ki od države najema več kot 600 hektarjev kmetijske zemlje, razlaga, kako bi jih takšen zakon popolnoma zavrl v razvoju, saj bi jim onemogočil nadaljnje širjenje. Šeststo hektarjev! A je kdo preračunal, kdo in kako toliko zemlje obdeluje?! A tisto niso kmetje, ali kaj? Seveda so, zaposleni kmetje, ki delajo za agrarne gospode – na fevdalni špagi minimalne plače, kar je seveda veliko bolj »ekonomično« kot pa ljudem prepustiti zemljo in od njih po pravični ceni odkupovati pridelek.

Mesec dni že poslušamo mantro, kako bi zemljiški maksimum vodil v propad agrarnih firm (mimogrede – po kakšnih pravilih pa so si te v začetku devetdesetih prisvojile vse te hektarje?), ki so jih polna usta »investicij v proizvodnjo, preciznega kmetijstva, moderne tehnologije«, nihče pa ne pove, da so te investicije plod našega skupnega denarja, ki ga Evropa vlaga v podeželje in kmetijstvo po formulah, po katerih so zmeraj privilegirani tisti, ki imajo več. Če želiš na svoji kmetiji izvesti investicijo, podprto z evropskim denarjem, moraš investicijo najprej sam plačati, nato pa ti Evropa oziroma ministrstvo za kmetijstvo stroške povrne. Sistem subvencij v kmetijstvu deluje tako, da nekaj denarja dobiš avtomatično – na podlagi števila hektarjev, ki jih obdeluješ. In razumete, da je razlika, če dobiš subvencijo za 3800 hektarjev ali pa za 100 (kaj šele za 10 hektarjev, kolikor je povprečna velikost slovenske družinske kmetije). »Ta veliki« s svojimi stotinami hektarjev in s subvencijami zanje avtomatično dobijo kredit na banki, lahko tudi milijon in pol, izvedejo velikansko investicijo, nato pa kredit pokrijejo z nepovratnimi sredstvi z razpisov. Za majhnega kmeta posameznika je kaj takšnega znanstvena fantastika.

V mesecu dni razprave se nikomur ni zdelo vredno preračunati, koliko časa bi trajalo, da bi po osnutku zakona največji zakupnik sestopil z današnjih 3800 hektarjev na 100. V osnutku piše: zemljišča bi odvzemali postopoma pri vsaki obnovitvi pogodbe. Pogodbe se obnavljajo na 10 let. Pri prvi obnovitvi bi jim vzeli 5 odstotkov, pri drugi 7, pri vseh nadaljnjih pa po 10 odstotkov.

Pet odstotkov od 3800 je 190 hektarjev. Ostane jih 3610. Od tega je (čez deset let) 7 odstotkov 252 hektarjev. Ostane jih 3358. Od tega je (spet čez 10 let) nadaljnjih 10 odstotkov 336 hektarjev. Ostane jih 3022. Tukaj je minilo že 30 let in nadaljnjih 10 odstotkov je spet približno 300 hektarjev. Še vedno jih ostane 2700. Nadaljujemo?

Tudi če za osnovo vzamete »skromnih« 500 hektarjev, do stotice ne pridete prej kot v stoletju!

Debakel nedeljske volilne udeležbe v Sloveniji nam govori, da je treba prisluhniti mladim, sicer jih bomo izgubili. Mladi kmetje, povezani v Zvezo slovenske podeželske mladine, imajo o zemljiškem maksimumu diametralno drugačno mnenje kot agrarni velikani. Čas bi že bil, da jim kdo prisluhne. Prihodnost bo njihova ali pa je ne bo.

P. S. Tudi sama sem mlada kmetica, zato pri pisanju tega besedila nisem nevtralna. Lobiram za svoje interese. Vi pa si ustvarite mnenje.