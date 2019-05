Nesreča se je zgodila, ko je 42-letni voznik motornega kolesa kot tretji vozil v koloni vozil iz Trojan proti Izlakam. Pri odcepu za naselji Orehovica in Brezje je pričel prehitevati pred seboj vozeča osebna avtomobila, v trenutku, ko je 63-letni voznik prvega osebnega avtomobila pričel zavijati levo. Voznik motornega kolesa je trčil vanj in se v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 88 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 15 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 56 kršitev javnega reda in miru ter 67 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 32-krat posredovali na javnih krajih in 24-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so pridržali enega voznika in zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 19 vlomov, osem poškodovanj tuje stvari, sedem povzročitev telesnih poškodb, tri grožnje ter po eno drzno tatvino in nasilje v družini.