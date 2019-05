Za delnice bi DUTB lahko iztržila le “drobiž”

Dolgoletni direktor Srečko Štefanič drži škarje in platno Melamina trdno v svojih rokah, čeprav je uradno le nekajodstotni lastnik. Za to je poskrbel pred leti z dokapitalizacijo, v kateri so lahko sodelovale le osebe po njegovi volji, takratni večinski lastnik NFD holding pa ne. Kot zastavni upnik njihove delnice Melamina zdaj prodaja DUTB.