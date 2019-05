Aprila so infrardeče kamere na okoli 2000 metrov nadmorske višine, v nravnem rezervatu Woolong na jugozahodu Kitajske, v svoj objektiv ujele povsem belo pando.

Kot je dejal Li Sheng, raziskovalen na univerzi v Pekingu, gre za prve posnetke albino pande v naravnem okolju. Kljub genetski napaki naj njeno življenje ne bi bilo ogroženo. »Panda zgleda močna in zdrava, njeni koraki so zelo stabilni, kar je znak, da genetska motnja ne bo imela velikega vpliva na njeno življenje,« je dejal Sheng. Panda je po njegovih ocenah stara eno ali dve leti.

V naravnem rezervatu so že sklenili, da bodo namestili še več infrardečih kamer, da bodo lažje opažali odraščanje bele pande in njeno interakcijo z drugimi odraslimi pandami, še pišejo pri CNN.

Pande so sicer ogrožena živalska vrsta, živali z genetsko napako pa so v naravnem okolju še bolj ogrožene. Zaradi pomanjkanja pigmenta so albino živali veliko lažje opažene s strani plenilcev, imele pa naj bi tudi slabši vid, o genetski napaki živali poročajo pri National Geographic.