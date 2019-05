Slovenska turnokolesarska pot (STKP), ki so jo pred tremi leti zasnovali pri Planinski zvezi Slovenije, obsega 41 etap in meri v celoti 1850 kilometrov. Vodi po vseh pomembnejših gorskih skupinah, mimo 112 kontrolnih točk in več kot 50 planinskih koč ter kopice planinskih in turističnih znamenitosti. Poteka po neprometnih stranskih cestah, poljskih poteh, gozdnih vlakah ter stezah in čeprav terja nekaj napora, tehnično ni posebej zahtevna, saj je namenjena širokemu krogu kolesarjev. Doslej je Dnevnik STKP kupilo že več kot 2200 kolesarjev, 16 od njih pa je traso prevozilo že v celoti.

Migimigi izziv Prekolesarimo Slovensko turnokolesarsko pot v enem dnevu bo v soboto, 1. junija, omogočil zainteresiranim kolesarjenje po poti pod vodstvom izkušenih turnokolesarskih vodnikov. »Ta dogodek kaže na izjemno pripadnost turnih kolesarjev našemu načinu planinstva, hkrati pa je priložnost za predstavitev turnokolesarske poti širšemu krogu rekreativcev,« pravi Atila Armentano, načelnik komisije za turno kolesarstvo PZS.

Izbrane etape STKP so za sobotni dogodek razdelili na dve zahtevnostni stopnji, devet logistično lažjih in 32 zahtevnejših etap. Za udeležbo na kateri koli od njih potrebujete gorsko ali treking kolo s profiliranimi gumami. Nekatere trase so deloma prilagodili, da bi lahko udeleženci do njih prispeli z vlakom. Zaradi števila turnokolesarskih vodnikov in vlakovnih zmožnosti je število udeležencev na posamezni etapi omejeno, zato se morate prijaviti na spletni strani www.migimigi.si. Na tej strani boste seveda našli tudi podrobnejše informacije o sobotnem kolesarjenju. Udeležba je brezplačna, udeleženci pa lahko prispevajo prostovoljne prispevke za opremljanje in vzdrževanje STKP.

»STKP že tri leta postopoma markiramo in opremljamo z usmerjevalnimi tablami,« pravi Jože Rovan, predsednik PZS in idejni oče STKP. »Poleg obilice prostovoljnega dela so za ureditev poti potrebna tudi znatna finančna sredstva, zato smo se povezali z zainteresiranimi partnerji, predvsem s področja turizma.«

»Dogodek prekolesarimo STKP v enem dnevu je namenjen vsem, ki so pripravljeni vstati s kavča in obrniti življenje na bolje,« pravi Boštjan Jenko iz zavarovalnice Adriatic Slovenica, ki je podprla sobotno kolesarjenje. »Tako kot k našim Migimigi izzivom – AS varen planinc (ambasador Matjaž Šerkezi), AS varen kolesar (ambasador Dušan Hauptman), Razstresi se (ambasador dr. Matej Tušak) in Zmigi se (ambasador Trkaj) – vas vabimo, da postanete košček edinstvenega športnega mozaika.«

Atila Armentano ob sobotni akciji poudarja tudi želje turnih kolesarjev po prijaznejši zakonodaji. »Razvoj naše dejavnosti je za zdaj še na plečih ljubiteljskih turnih kolesarjev. Država nam sicer prisluhne, nekaj pravih korakov je že bilo storjenih, formalno ureditev turnega kolesarstva pa še pričakujemo,« pravi. »Turni kolesarji pri PZS smo zelo aktivni tudi pri oblikovanju predlogov za rešitev trenutno izjemno omejujoče in bolj represivne kot spodbudne zakonodaje o turnem kolesarstvu.« Armentano dodaja, da se v PZS zavedajo potrebe po uveljavljanju in vzdrževanju STKP. »Več bomo imeli označenih in urejenih poti za turne kolesarje, manj bo pritiska na drugo planinsko in gozdno infrastrukturo in lažje bomo predstavljali Slovenijo kot zeleno ter trajnostno turistično destinacijo, planinci pa bodo lahko varno in z veseljem odkrivali lepote Slovenije tudi s kolesom.«