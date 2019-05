Tako honor 20 kot honor 20 pro sta prednjo kamero zopet spravila v majhno luknjo v zgornjem levem kotu zaslona. Rešitev smo preizkusili že pri view 20, kjer nam je bila zelo všeč. Z izjemo potopne kamere na oneplus 7 pro gre za najboljšo rešitev doslej. Naprava ima sicer poleg zaslona stekleno tudi zadnjo stran, ohišje oziroma obroba pa je iz aluminija.

Obe predstavljeni Honorjevi napravi poganja trenutno najmočnejši Huaweijev procesor za mobilnike kirin 980. To napoveduje, da bo funkcionalnost mobilnika pri samem vrhu, prve razlike med honor 20 in 20 pro pa se pojavijo na ravni delovnega spomina in prostora za shranjevanje. Honor 20 premore 128 gigabajtov (GB) diska in 6 GB rama, medtem ko ima 20 pro 256 GB diska in 8 GB rama.