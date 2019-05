Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko je na zelo neposreden način udarila evropske potrošnike. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo podpisal odredbo, s katero je prepovedal poslovanje ameriških podjetij s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za ameriško nacionalno varnost. Da je imel v mislih Huawei in njegovo podružnico Honor, ni skrivnost, novica, da bo Google prekinil poslovanje s Huaweijem, pa je kljub temu močno odmevala. Razumljivo.

Huawei je trenutno drugi največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu. Vodi Samsung, ki je v letošnjem prvem četrtletju odposlal okoli 21 odstotkov vseh mobilnikov, Huawei pa mu je s 17-odstotnim deležem blizu za petami. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer ima Huawei po podatkih družbe StatCounter kar 25,59-odstotni delež mobilnega trga.

Čeprav je bila zaskrbljenost ob razkritju novice razumljivo velika, posledice (vsaj) kratkoročno niti niso tako hude. Google je v uradni izjavi namreč zapisal: »Uporabnikom naših storitev sporočamo, da bodo storitve google play in varnostne zaščite, ki jih zagotavlja google play protect, še naprej delovale na napravah huawei.« Podobno se bere tudi uradna izjava Androida. Če bodo uporabniki vse to imeli še naprej, kaj potlej v praksi sploh pomeni prekinitev poslovanja? Za kitajske in ameriške uporabnike praktično nič. Prvi že sedaj ne uporabljajo Googlovih storitev, drugi pa praktično ne kupujejo Huaweijev. Googlovo odločitev bomo torej občutili predvsem v Evropi in drugod po svetu, a tudi za nas stvar ni kritična.

Posledice zgolj za bodoče naprave

Operacijski sistem android in njegov ekosistem sta precej zapletena. Osnovni operacijski sistem je odprtokoden in brezplačen za vse, ki ga želijo uporabljati, zato tudi ni vključen v prepoved poslovanja med ameriškimi podjetji in Huaweijem. Proizvajalci ga lahko spreminjajo ali ohranijo, kakršen je. Huawei osnovno različico androida pred nastavitvijo na naprave nekoliko predela in mu doda lastno preobleko, da bi bil optimalno prilagojen uporabi na njihovih napravah. Vse to bo Huawei še naprej počel, bo pa moral odslej sam skrbeti za posodobitve operacijskega sistema. Tudi to naj ne bi predstavljalo večjih težav.

Precej bolj problematična pa bi znala biti izguba Googlovih storitev za android in njegove spletne trgovine z aplikacijami. Tudi to ne bo prizadelo uporabnikov, ki že imajo Huaweijeve telefone. Bi pa znalo biti problem pri prodaji prihodnjih modelov. Če uporabniki ob nakupu novega Huaweijevega ali Honorjevega telefona ne bodo imeli dostopa do Googlove spletne trgovine, je vprašanje, komu bodo ostali zvesti – znamki telefona ali ekosistemu aplikacij.

Ključno vprašanje pri tem je, koliko časa bo prepoved trajala. Če gre zgolj za Trumpovo kratkoročno taktiko ustrahovanja Kitajske, bi zadeva znala miniti brez resnejših posledic. Če pa se prepoved zavleče, bi lahko imela resnejše in dolgoročnejše posledice. Ne le za Huawei, temveč tudi za ameriško tehnološko industrijo.