Petkovo streljanje, do katerega je prišlo okoli 14. ure popoldan, je dodobra prestrašilo krajane Zidanega Mosta, znanega predvsem kot veliko železniško križišče. A domačini tam so že dolgo zaskrbljeni zaradi vse slabše varnosti. V kraju pogosto prihaja do vlomov, petkovo streljanje pa je bila kaplja čez rob. Občina Laško je lastnica več stanovanj, ki jih oddaja v najem ljudem iz tako imenovanega socialnega dna. Da nekateri v njih bivajo tudi nezakonito, se je izkazalo tudi tokrat, saj je 22-letni moški, ki naj bi po podatkih celjske Policijske uprave streljal na 32-letnega najemnika stanovanja, pri njem bival neprijavljen. Nič čudnega, da zato strelca nihče od domačinov ne pozna, so ga pa seveda videvali.

Tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin je v petek popoldan najprej sporočila, da policisti okoliščine streljanja še preiskujejo in da obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Pozneje je sporočilo dopolnila z informacijo, da so policisti v poznih popoldanskih urah odvzeli prostost 22-letnemu moškemu, ki je res neprijavljen bival pri najemniku stanovanja, kjer je tudi prišlo do streljanja. A preiskava še vedno ni končana in se nadaljuje, zato bo kaj več znanega v prihodnjih dneh.