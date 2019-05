V Braziliji krvav pokol v baru

Sedem zamaskiranih moških je v nedeljo popoldne v nekem baru v mestu Belem na severu Brazilije ubilo najmanj enajst ljudi. Vstopili so v bar, streljali na ljudi, nato pa zbežali s tremi avtomobili in motorjem, s katerimi so prišli, je sporočila policija. Ena žrtev je huje ranjena, poročajo tuje tiskovne agencije.