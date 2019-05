Lions klub forum Ljubljana je v sodelovanju z Gorenjko in Žitom oz. Podravko na Stritarjevi ulici 10. leto zapored pripravil dobrodelni dogodek, v okviru katerega so lahko obiskovalci z nakupom sladkega paketa s kosom rulade in stekleničko Cocte prispevali tri evre za Združenje gluhoslepih Dlan in Zavod Pod strehco.

"Gre za naš tradicionalni dogodek, na katerem zbiramo sredstva za pomoč potrebnim. V letošnjem letu smo skupaj z Gorenjko pripravili več kot 100 metrov dolgo sladico, v sodelovanju s Cocto pa potem ljudem v zameno za donacijo predajamo sladke pakete," je za STA povedal predsednik Lions klub forum Ljubljana Luka Podjed.

Darja Pogačnik iz Gorenjke je povedala, da so letos pripravili odlično sočno rulado s kremo iz pomaranče in čokolade. Rulada je dolga 100 metrov in tehta 230 kilogramov. Zanjo so porabili 130 kilogramov biskvita, 50 kilogramov čokoladne kreme, 40 kilogramov pomarančnega polnila, 700 jajc, 35 kilogramov moke moke, 45 kilogramov sladkorja, osem kilogramov čokolade v prahu in še 10 kilogramov kakavovega obliva.

Kot je dodala, je rulado v petek v šestih urah izdelalo 11 pridnih Gorenjkinih slaščičark. Rulada je tako povsem sveža, saj so jo v središče Ljubljane dostavili neposredno iz proizvodnje.