Monako bo prizorišče nove dirke. Nevarna steza v kneževini še vedno velja za veliko uganko, a tudi izziv za dirkače in ekipe. Steza od dirkačev zahteva izjemno natančnost in osredotočenost, že najmanjša napaka lahko pomeni razbit dirkalnik in odstop. Tudi sicer dirkači v Monaku že tradicionalno opozarjajo, da se na ozkih ulicah lahko zgodi tako rekoč vse in da zato dirka ne more razkrivati pravih razmerij moči.

Smrt Nikija Laude je seveda močno prizadela srenjo formule 1, posebno ekipo Mercedes in Lewisa Hamiltona. Britanec je Laudo vedno jemal kot neke vrste svojega pokrovitelja. A ne glede na vsa čustva ga v nedeljo čaka precej dela. »Hamilton bo moral čustva potisniti na stran in se osredotočiti le na vožnjo. Spomin na Laudo mora za uro in pol izbrisati,« meni nekdanji prvak Jackie Stewart. Tudi on je bil v podobni vlogi, ko je leta 1970 na stezi umrl njegov prijatelj Francois Cevert. Stewart se spominja, da je jokal, preden je sedel v dirkalnik in ko je zlezel iz njega, vmes pa je odpeljal dirko brez napake. Ekipe in dirkači se bodo sicer tako ali drugače spomnili na preminulega trikratnega svetovnega prvaka.

Zdaj vse čaka izredno zahtevna dirka. Na njej je najpomembneje, kako se bodo odrezali na kvalifikacijah, ki v Monaku bolj kot ne odločajo o poznejšem zmagovalcu. Na kar 29 dosedanjih izvedbah je namreč dirko dobil voznik, ki je bil najhitrejši na kvalifikacijah. Za zdaj ima najboljše karte v rokah Mercedes, pri Ferrariju pa si od te dirke ne obetajo veliko. »V Monaku ne bomo mogli rešiti vseh težav, ker je to zadnja steza, na kateri ti to lahko uspe. A za naslednje dirke bomo morali najti rešitve, sicer nam bo trda predla,« je prepričan Sebastian Vettel. Domačin Charles Leclerc si dober rezultat obeta le, če bo dirka v mokrem vremenu.

Okroglo obletnico bo v nedeljo praznoval Kimi Raikkonen. Finec bo namreč odpeljal svojo 300. dirko v formuli 1, a kot običajno na to statistiko voznik alfe romeo ne da veliko. Kot pravi, bo to dirka kot vse ostale, le s to razliko, da bo za njihovo ekipo morda še nekoliko zahtevnejša.