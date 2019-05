»Njegovi izjemni dosežki, ki jih je dosegel kot športnik in poslovnež, nikoli ne bodo pozabljeni,« so zapisali v izjavi za javnost.

Avstrijec je bil v formuli 1 trikrat svetovni prvak s Ferrarijem in McLarnom. Ob dirkaški karieri oziroma po koncu te se je podal v podjetniške in poslovne vode kot ustanovitelj letalskih družb Lauda Air in nato flyNiki.

Lauda je avgusta lani prestal transplantacijo pljuč. Bolnišnico na Dunaju je zapustil oktobra. V začetku leta je bil še enkrat sprejet v dunajsko bolnišnico zaradi zapletov po okužbi z gripo.

Zgodovina formule 1 je polna dramatičnih nesreč. V eni najbolj znanih iz leta 1976 je bil udeležen tudi Lauda. Kot aktualni svetovni prvak je na Nürburgringu doživel pravi inferno, a preživel. Zgodba je dobila tudi filmsko upodobitev v Hollywoodu. Le šest tednov po nesreči je Lauda kljub hudim opeklinam spet sedel v bolid, na koncu pa izgubil dvoboj za naslov svetovnega prvaka z Britancem Jamesom Huntom. Leta 1977 je bil spet prvak, tretjič je bil najboljši na svetu leta 1984.