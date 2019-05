V požaru v Indiji umrlo 18 študentov

V indijskem mestu Surat je v zgradbi, v kateri je tudi kolidž, med predavanjem izbruhnil požar, pri čemer je umrlo najmanj 18 študentov. Večina žrtev so najstniki, stari med 14 in 17 let, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila policija.