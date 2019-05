Joe Boyd, glasbeni producent: Ko je Dylan vzel v roke električno kitaro, so šestdeseta postala hedonistična

Joe Boyd je v prvi vrsti velik ljubitelj glasbe, vse drugo je prišlo sproti. To je med pogovorom večkrat poudaril, kot tudi dejstvo, da bi bil z glasbo v življenju zagotovo povezan na neki drugi način, če ne bi bil producent: »Morda bi jo samo poslušal in hodil na koncerte, tudi to bi bilo povsem dovolj.« Joe Boyd danes velja za enega najpomembnejših in najbolj vplivnih glasbenih producentov 20. stoletja, ki je beležil in sooblikoval zvok prve male plošče skupine Pink Floyd in albume Nicka Draka, R.E.M., Fairport Convention, Defunkt, Mary Margaret O'Hara, Richarda in Linde Thompson, Muzsikas, pomagal je pri izbiri in sestavljanju filmske glasbe za kultna filma Odrešitev in Peklenska pomaranča, ustanavljal in vodil je klube, založbe ali njihove izpostave v Veliki Britaniji. Veliko tega je popisal v knjigi avantur White Bicycles, koščke spominov pa je izpostavil tudi v tem pogovoru.