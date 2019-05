Pogubna mešanica častihlepja in oportunizma

Čeprav so bili na prvi pogled v glavnih vlogah svobodnjaki, ima avstrijska vladna kriza še enega protagonista: ambicioznega in oportunističnega konservativnega kanclerja Sebastiana Kurza. Najprej odgovornega za to, da so svobodnjaki sploh bili v vladi, potem pa tudi za to, da so v bistvu počeli, kar so hoteli. In Kurza ni motilo, da to, kar so svobodnjaki hoteli, v koalicijskem programu partnerstva za reforme ni bilo zapisano. Bila je hišna preiskava kot vsaka druga.