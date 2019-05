Podelitev nagrad D&AD (Design and Art Direction, prej znan kot British Design & Art Direction), ki jih vsako leto na tro-dnevnem dogodku podeljuje britanska izobraževalna dobrodelna organizacija in s tem spodbuja odličnost v oblikovanju in oglaševanju, je potekala včeraj v Londonu.

Poleg razstave in podelitve nagrad organizirajo tudi predavanja, klepetalnice, delavnice in mojstrske tečaje iz sveta oglaševanja, umetnosti, oblikovanja, mode, filma, itd.