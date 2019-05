Razplet predtekmovanja je na SP na Slovaškem prinesel klasični obračun med nordijskima tekmecema že v četrtfinalu. Jasno je bilo, da bo bodisi Finska bodisi Švedska, ki sta na SP že veliko pokazali in od njega tudi veliko pričakovali, ostala brez medalje. Branilci naslova Švedi pa so opozorilo o tem, da pot do obrambe naslova ne bo samoumevno lahka, dobili na tekmi z Rusijo, ko so v eni tretjini prejeli šest zadetkov. Danes se je zanje končalo še slabše, saj so morali svojim večnim tekmecem priznati premoč že v četrtfinalu, tako da z novim naslovom prvaka ne bo nič. Finci so izenačili minuto in pol pred koncem rednega dela in slavili z zadetkom v podaljšku (5:4).

Naslednje četrtfinale so odigrali Nemci in Čehi. Nemčija je v svoji skupni zasedla tretje mesto in se zanesljivo uvrstila v četrtfinale, toda njena pot proti medaljam se je končala, saj je naletela na previsoko češko oviro; Čehi so doslej klonili le proti Rusom, včeraj pa so v drugi polovici tekme pokazali, da so zelo resni kandidati tudi za vrh. Do zadnje tretjine je sicer semafor kazal 1:1, nato pa so stopili na plin in slavili s 5:1.

Švicarska tragedija Kanadčani so v svoji predtekmovalni skupini zasedli prvo mesto z le enim porazom, Švicarji so bili v svoji četrti, v predtekmovanju pa doživeli tri poraze. A nenazadnje so Švicarji lanski podprvaki in kljub temu, da so bili tokrat v vlogi favoritov Severno Američani, jih seveda niso smeli odpisati že pred začetkom. Švicarji so kakovost potrdili pred koncem prvega dela, ko je Sven Andrighetto premagal kanadskega vratarja. Ko so nato Kanadčani na začetku drugega dela izenačili, se je zdelo, da bo šla tekma v njihovo smer. Toda Švica se je dobro branila, udarila pa na zelo podoben način kot v prvi tretjini, saj je Nico Hischier spretno podstavil palico in zadel za 2:1 le tri sekunde pred koncem druge tretjine. Kanadčani so silovito pritiskali celotno zadnjo tretjino (samo v tem delu so sprožili 20 strelov). Švicarski vratar Leonardo Genoni je branil vse mogoče (na koncu tekme je imel 37 obramb). A nato se je Švicarjem zgodila prava športna tragedija, saj so Kanadčani, ki so v zadnjih minutah pritiskali tudi s šestimi v polju in brez vratarja, izenačili dobesedno v zadnji sekundi. Po strelu Damona Seversona je plošček golovo črto prešel pičle štiri desetinke pred koncem rednega dela, kar so po ogledu posnetka potrdili tudi sodniki. V podaljšku je za Kanado zadel Mark Stone (3:2).

Američani so namučili favorizirane Ruse Rusi so bili že pred prvenstvom favoriti tekmovanja, v predtekmovanju pa so ta status le še potrdili. Kot edini so predtekmovanje končali z vsemi sedmimi zmagami, v zadnjem krogu pa so nagnali strah v kosti tudi svetovnim prvakom Švedom, ko so jim v drugi tretjini nasuli kar šest golov. Začetek današnje tekme je spominjal na to tretjino, Rusi so namreč povedli v 57. sekundi, potem pa prvo tretjino dobili z 2:0. A sledil je padec v ruski igri, Američani so se vrnili in z zadetkom Bradyja Skjeija prišli do možnosti za preobrat. Kiril Kaprizov je v zadnji tretjini hitro povišal vodstvo, res pa je, da je bil tudi ameriški odgovor bliskovit in po golu Noaha Hanifina v 46. minuti je bilo še vse odprto. A le do četrtega ruskega zadetka v 48. minuti, ko je po podaji Jevgenija Malkina zadel Mihail Grigorenko. Predali pa se hokejisti ZDA še niso, na koncu so že tri minute pred iztekom rednega dela iz vrat potegnili Coryja Schneiderja in hitro znižali. Rusi so vložili trenerski izziv in skušali spodbijati gol, a neuspešno. Američani so potem še enkrat poskusili brez vratarja, še enega gola pa ni bilo in Rusi so se tesneje od pričakovanj prebili med polfinaliste. V soboto ob 15.15 bo na sporedu najprej tekma med Rusijo in Finsko ob 20.15 pa sledi obračun med Čehi in Kanadčani.