Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitnega razreda na Slovaškem se začenjajo najvznemirljivejši boji na izpadanje. Po današnjem prostem dnevu se bodo za polfinalne vstopnice potegovale Finska, Kanada, Nemčija, ZDA, Rusija, Češka, Švedska in Švica, ki so si nastop v četrtfinalu zagotovile že pred zadnjim krogom predtekmovanja. Osmoljenka prvenstva je postala gostiteljica Slovaška, ki so jo v Košicah po odmevni uvodni zmagi proti ZDA odnesli tesni porazi v seriji proti Finski, Kanadi in Nemčiji. Veliki finale bo v nedeljo zvečer v Bratislavi. Naslov prvaka branijo Švedi.

Šampionat na Slovaškem je ob koncu predtekmovanja na obeh prizoriščih ponudil triler v boju za obstanek v najvišjem razredu svetovnega hokeja. V Košicah so senzacijo pripravili hokejisti Velike Britanije, ki so bili na odločilni tekmi proti Franciji že odpisani, a so nadoknadili zaostanek treh golov in v podaljšku zadeli za obstanek. To je bila prva zmaga Velike Britanije na prvenstvu skupine A po letu 1962, ob tem pa je treba poudariti, da Britanci v zadnjega četrt stoletja sploh niso sodelovali v elitnem razredu. Pred dvema letoma so v konkurenci Hrvaške in Nizozemske denimo nastopali v skupini C, lani pa so po uvodni zmagi proti Sloveniji osvojili drugoligaški turnir v Budimpešti.

Za obstanek je bilo napeto tudi v zadnjem krogu skupinskega dela v Bratislavi, kjer sta se udarili neposredni konkurentki za izpad Avstrija in Italija. Pred odločilnim obračunom sta obe moštvi visoko izgubili vseh šest tekem, v zadnjem krogu pa je bila sreča na strani Italije, ki je sosednjo Avstrijo izločila v sedmi seriji kazenskih strelov. Italija si je prvič po letu 2007 zagotovila obstanek v skupini A, čeprav je na sedmih tekmah dosegla le pet golov (štiri proti Avstriji in enega proti Norveški). Obstala je s skupno razliko v zadetkih 5:48, kar znova vzbuja pomisleke o smiselnosti elitnega razreda s šestnajstimi udeleženci, med katerimi so na letošnjem prvenstvu po nekonkurenčnosti izstopale štiri reprezentance.

Izpad Francije in Avstrije iz skupine A pomeni, da bo imela Slovenija prihodnje leto na turnirju drugega razreda zahtevno nalogo v boju za napredovanje. Francija bo favoritinja skupine B, kjer je nazadnje nastopala leta 2007. Slovenija se bo pomerila še z Madžarsko, Južno Korejo in Romunijo. Na petkovem kongresu Mednarodne hokejske zveze v Bratislavi bodo izbrali prizorišče prihodnjega prvenstva skupine B, ki bo po osmih letih skoraj zagotovo potekalo v Sloveniji. Domača zveza je namreč edina kandidatka za prirejanje turnirja, v zadnjih dneh pred glasovanjem pa se vrh organizacije še vedno odloča, ali bo za prizorišče ponudil dvorano v Stožicah ali prenovljeno jeseniško areno Podmežakla. Zveza bi imela manj stroškov s prirejanjem turnirja na Jesenicah, poleg tega bi v Stožicah morali zapreti del tribun, saj se predvsem v zgornjem sektorju ne vidi na ledeno ploskev.