Alergeni konzervans so siru Ljubljanskih mlekarn po pomoti dodali v sestrski mlekarni v Bjelovarju

Sporni sir Ljubljanskih mlekarn, ki je vseboval alergeni konzervans lizocim, a na izdelkih to ni bilo označeno, so izdelali v hrvaškem Bjelovarju, dobilo pa ga je 510 prejemnikov. Med njimi prevladujejo trgovine in gostinci, nekaj je tudi šol in vrtcev.