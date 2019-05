Nekoč je bila hiša ob Vrbasu, v kateri je v hladni dvorani v senci dolgih jugoslovanskih zastav razstavljen Titov naslonjač, kraj oboževanja in obvezna točka obiska slehernega pionirja, mladinca ali delovnega človeka na sindikalnem izletu po Bosni. Zdaj je drugače. Muzej Avnoja je bil med vojno oropan, toda dvorana je še vedno taka, kot se jo spominjamo iz otroštva. Le obiskovalci so drugačni. Od vseh bratskih narodov nekdanje države ga najbolj zvesto obiskujemo Slovenci. Večinoma so to družine in med obiskom mame in očetje svojim otrokom zvesto razlagajo isto: »Veš, včasih smo živeli v Jugoslaviji in njen predsednik je bil Tito.« In tako naprej. Kako pomembni obiskovalci muzeja Avnoja v Jajcu so Slovenci, priča tudi majhna podrobnost iz priročne trgovinice s spominki. Med skodelicami s Titovo podobo, majicami z zastavo SFRJ in razglednicami z Jajcem v grbu SFRJ so tudi leseni obeski za ključe s temi istimi podobami. Med njim pa visijo obeski s slovenskim grbom. Kar je približno tako, kot da v ljubljanski suvenirnici prodajajo magnete s kitajsko zastavo. Ali pa so obeski iz Jajca dokaz, da se še ve, kdo so bili pravi Titovi pionirji.