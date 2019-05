Kung Fury je kratek film, predvsem pa spletna senzacija. Ljubezensko pismo estetiki 80. let prejšnjega stoletja, tedanjim filmom, serijam, videoigram in Davidu Hasselhoffu si je od leta 2015 na Youtubu ogledalo že prek 32 milijonov gledalcev. Film so tedaj prikazali tudi v Cannesu, kjer sicer ni zmagal, je pa požel precej pozitivnih odzivov.

Švedski filmar David Sandberg je film posnel s pomočjo prispevkov na Kickstarterju, odigral pa je tudi glavno vlogo ter napisal scenarij. Sandberg je že pred izidom 30-minutnega filma obljubil, da bo v primeru dobrega sprejema filma poskušal posneti nadaljevanje, ki bo celovečerec. Po poročanju Hollywood Reporterja se zdi, da bo Sandberg obljubo držal. Portal pravi, da bodo celovečerni Kung Fury 2 že konec julija pričeli snemati v Nemčiji in Bolgariji. Med igralci naštevajo celo Arnolda Schwarzeneggerja in Michaela Fassbenderja.

Hollywood Reporter še piše, da se bo film dogajal v Miamiju leta 1985. Policijska enota Thundercops se bori proti zlobnemu Kung Fürerju – Adolfu Hitlerju, po smrti enega od policistov pa se enota razpusti. Ko se pojavi novi skrivnostni zlobnež, ki želi Hitlerju pomagati pri lovu na ultimativno orožje, mora Kung Fury ponovno potovati po vesolju in času, da bi prekrižal načrte zla.