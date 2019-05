Mladi bodo znova dobili priložnost, da svoje kreativne ideje preslikajo na stene koprskih podhodov in s tem prispevajo k vizualni podobi mesta. Podobno akcijo so Primorsko svetovalno središče, Center mladih Koper in Študentska organizacija Univerze na Primorskem izvedli že lani. Mladi so tedaj z motivi družbenih sprememb, ki so pomembno vplivale na razvoj Kopra, poslikali semedelski podhod. Tokrat bo na vrsti 79 metrov dolg podhod ob mandraču v Semedeli, ki bo umetnikom ponudil 174 kvadratnih metrov »slikarskega platna«.

»Lani smo prvič izvedli mladinski projekt poslikave podhoda, ki je prekosil vsa naša pričakovanja in navdušil mimoidoče. Tako je vsaj soditi po odzivih, ki smo jih od takrat prejeli. Že to, da je poslikava še vedno skoraj nedotaknjena, govori o tem, da so jo mimoidoči sprejeli. Izhajajoč iz te pozitivne izkušnje smo se s še večjim zagonom podali v novo dogodivščino in srčno vabimo mlade, da se nam pridružijo,« k sodelovanju vabi Nikolina Jeretič, strokovna vodja zavoda Primorsko svetovalno središče. Tema tokratne poslikave bo Koper, kot bi ga imeli radi mladi, z njo pa želijo mlade spodbuditi k razmišljanju o podobi in viziji mesta Koper v prihodnje.

Čopiče in spreje bodo mladi vihteli 26. in 27. junija, še prej pa vse mlade umetnike (osnovnošolce, dijake, študente, mlade brezposelne…) vabijo na spoznavni sestanek, ki bo 27. maja ob 15. uri v Centru mladih Koper. In ne, ne gre za diverzantsko akcijo, po kateri bi avtorje lovila policija. Še več, projekt sofinancira občina Koper. no