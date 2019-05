V etapi sta bila najboljša Italijana, v sprintu petih ubežnikov je bil najboljši Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) pred Damianom Carusom in Ircem Eddiem Dubarjem, Polanc je zaostal 25 sekund.

Roglič je prišel v cilj v skupini večine favoritov, približno pol minute pred njim sta bila kolesarja Movistarja Angel Lopez in Mikel Landa, ki sta nekoliko zmanjšala zaostanek za njim. Ker pa je do zdaj vodilni Polančev moštveni kolega Valerio Conti zaostal še precej več, je Roglič zadržal drugo mesto, kar pomeni, da ima Slovenija trenutno na dirki po Italiji dvojno vodstvo. Med Slovencema so štiri minute in sedem sekund.