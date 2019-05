Da bi morda vendarle lažje odgovorili na vprašanje, ali je bil 29-letni srbsko-francoski državljan Djordje Vostinić vpleten v rop draguljarne Malalan, je sodnica Irena Škulj Gradišar v primer vključila izvedenca s področja kriminalistično-tehničnih preiskav Tomislava Prijanoviča. Med drugim ga je vprašala, ali lahko s podrobnim pregledom posnetkov varnostnih kamer pove kaj več o storilcih. A pregled ni prinesel nobenih bistvenih novosti. »Storilci so bili zakriti pa tudi slabo vidni, večinoma so bili predaleč od kamer,« je razložil.

Kot je dejal, je na posnetkih iz Malalana na ljubljanskem Mestnem trgu delno viden le moški v črni jakni in sivih hlačah. Ki pa zagotovo ni Vostinić, saj tožilstvo trdi, da je tja prišel preoblečen v žensko. Priče so opisovale »gospo z lepo poltjo, črnim pažem in sončnimi očali«. Ta je 3. februarja 2016 ob 11.32 pozvonila v predprostoru in nič hudega sluteča trgovka ji je odklenila. Za njo je hitro vstopil še en maskiran moški, domnevno Ivan Marković (ki ga zdaj iščejo z mednarodno tiralico). Med glavna vrata je položil desko, da bi preprečil avtomatsko zapiranje vrat, nato je pritekel še en, za zdaj neidentificiran ropar. Eden (domnevno Marković) je začel z macolo razbijati vitrine z urami, drugi pa je prestrašeni uslužbenki, ki je v šoku začela vpiti in v nekem trenutku celo pomislila na beg, zagrozil s pištolo. Draguljarno so zapustili z 78 urami, vrednimi skoraj 449.000 evrov. Za njimi se je pognal zlatarski mojster, ki je enega od bežečih zbil s kolesa na tla. A nasilnež ga je onesposobil s strelom v nogo.

Kje je Škoro? Roparji so kasneje odvrgli kolesa in se odpeljali z avtom, ki jih je čakal na Grudnovem nabrežju. Belo toyoto RAV so med vožnjo ujele tudi nadzorne kamere. Prijanovič je povedal, da je imela koprske registrske tablice, na katerih je bila zadnja cifra 4. O vozniku in potnikih zaradi preslabih posnetkov ne more povedati nič, razen da je na sovoznikovem sedežu sedela oseba v svetlih oblačilih. Glede toyote je sicer že nekaj časa jasno, da je bila ukradena, in to v Kopru. Kasneje so jo našli prazno in zapuščeno v Vodicah. Na podlagi v njej najdenih DNK-sledi so prišli na sled srbskemu državljanu Petru Škoru in Ivanu Markoviću. Škora so že obsodili zaradi tatvine vozila (na deset mesecev zapora), ne pa tudi zaradi ropa, čeprav je bil skoraj zagotovo on tisti, ki je v avtu čakal na pajdaše. Toda zaradi napake tožilstva, ki je tik pred koncem sojenja spremenilo obtožnico, do obsodbe ni prišlo. Škora bi radi kot pričo zaslišali tudi na sojenju Vostiniću, čeprav njegova izjava skoraj zagotovo ne bo prinesla kakih rezultatov. Tako vpletenost v tatvino in prevoz avta v Ljubljano kot tudi v rop je namreč vseskozi zanikal. Sicer pa še vedno ni jasno, kje Škoro trenutno je. Po nekaterih podatkih naj bi se po tem, ko je odslužil kazen v Sloveniji, znašel v zaporu v Švici. Sodnica Škulj-Gradišarjeva pa je razložila, da trenutno prek Interpola Beograd ugotavljajo njegovo bivališče v Srbiji.