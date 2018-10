Z zaslišanjem prič so danes ponovno poskušali priti do dna oboroženemu ropu, ki se je 3. februarja predlani zgodil v draguljarni Malalan na ljubljanskem Mestnem trgu. »Delali smo na drugi strani brega Ljubljanice, ko smo zaslišali pokanje. Videl sem ljudi, ki so tekli. Ne vem, koliko jih je bilo, morda dva spredaj in dva zadaj. Ne spomnim se jih – od takrat je že dolgo, bili smo na drugi strani in delali. Vem pa, da sem videl pištolo, ki je letela v Ljubljanico. Ko so prišli policisti, sem jim pokazal, kam je padla,« je na prostoru za priče pripovedoval eden od delavcev javnega