Želim imeti (samostoječ ali vgradni?) hladilnik, vgradno indukcijsko kuhalno ploščo, dvignjeno pečico, mikrovalovno pečico, pomivalni stroj in enojno pomivalno korito z odlagalno ploskvijo. In seveda nekaj predalnikov in omaric, kot jih dopušča prostor. Ne znam si pa sama predstavljati, kako bi vse to razporedila. Bega me predvsem kot ob vhodu na balkon. Jedilna miza naj bi bila predvidena kot vmesni prostor v odprto dnevno sobo. Za vašo pomoč se vam vnaprej zahvaljujem! Mateja

Odgovor: Narisala sem vam eno od možnih rešitev. Glede na vrisane obstoječe instalacije in vaše želje je rešitev lahko več. Moj predlog je, da v kuhinjo z jedilnico umestite kuhinjski otok s kuhališčem. Že večkrat se je izkazalo, da je to zelo funkcionalen element. Ob otok lahko umestite udobno jedilno mizo. Ker vam sodeč po merah prostor to dopušča, je miza lahko tudi prosto stoječa v prostoru. Druge kuhinjske elemente nanizajte ob steni, kjer so instalacije. V tako razmeščene elemente lahko vgradite korito, podpultni pomivalni stroj, vgradno pečico in seveda hladilnik. Tako kot vedno tudi vam predlagam, da izberete stil kuhinje glede na stil v preostalem delu stanovanja. Barve pa prilagodite tlaku. Predlagam vam svetle smetanaste tone v kombinaciji z barvo svetlega lesa. Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.