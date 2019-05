Dolgi marš cerkvenih spokornikov

Vpoljskem dokumentarcu Ne povej nikomur, ki sta ga brata Tomasz in Marek Sekielski snemala s skrito kamero, 39-letna Anna Misiewicz v domu za ostarele obišče duhovnika Jana A., ki jo je spolno zlorabil pri sedmih letih. Skrušeni starček se pod težo njenih besed – »moje roke ste uporabili, da ste masturbirali« – zlomi. Tako je videti. Svoja dejanja pred Anno obžaluje, celo opraviči se ji. In vendar se v isti sapi distancira od odgovornosti. Kajti bil je »hudičevo orodje« in »žrtev strasti«. Ni si mogel pomagati. In zakaj ni vendar prej prišla k njemu… Kot da je normalno, da v iskanju zadoščenja žrtev stori prvi korak, ne pa tisti, ki ji je uničil življenje.