Z današnjimi tekmami četrtfinala bodo v Bratislavi in Košicah odprli izločilne boje svetovnega hokejskega prvenstva elitnega razreda. V soboto bo polfinale, dan kasneje pa bodo razdelili komplete kolajn.

V predtekmovanju se je najbolj izkazala ruska reprezentanca, ki v Bratislavi na sedmih tekmah ni oddala niti točke. Na zadnjem obračunu je sedem golov nasula svetovnim prvakom Švedom, ki so skupinski del tekmovanja po dveh porazih sklenili na tretjem mestu. Rusi se bodo v četrtfinalu pomerili z ZDA, ki niso prepričale v Košicah. »Zelo smo samozavestni. Od začetka turnirja stopnjujemo ritem igre in se strogo držimo trenerjevih navodil,« je dejal ruski napadalec Igor Grigorenko. Rusija bo četrtfinalni dvoboj pričakala v Bratislavi, kamor so se iz Košic preselili ameriški hokejisti. ZDA so generalko pred najpomembnejšo tekmo prvenstva proti Kanadi izgubile brez doseženega gola. Kanadčani so s prvim mestom v predtekmovanju potrdili kandidaturo za naslov prvaka. Na prvi tekmi na izpadanje se bodo pomerili s Švico. Češka bo nosila vlogo favorita proti Nemčiji, medtem ko se bosta v derbiju evropskega severa udarili Finska in Švedska.

Mednarodna hokejska zveza bo ob robu četrtfinala danes začela redni letni kongres, na katerem bo slovenska organizacija predstavila kandidaturo za svetovno prvenstvo skupine B 2020. Odločitev o prizorišču prihodnjega šampionata drugega razreda bo padla jutri. Kandidaturo za organizacijo turnirja bodo oddali tudi Romuni, ki so se pred tedni razveselili napredovanja iz skupine C.

Svetovno prvenstvo, četrtfinale, danes ob 16.15: Rusija – ZDA, Kanada – Švica, ob 20.15: Češka – Nemčija, Finska – Švedska.