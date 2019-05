Kot so navedli v skupnem ameriško-kanadskem poveljstvu Norad, so bili v obeh incidentih udeleženi ruska bombnika Tupoljev 95 in lovca Suhoj 35. Prestregla pa sta jih ameriška lovca F-22, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ruska vojaška letala so ostala v mednarodnem zračnem prostoru in nobeno ni vstopilo v ameriški ali kanadski zračni prostor, so dodali.

Po navedbah pristojnih ameriških oblasti je treba vsak vstop v zračno tamponsko območje pred Aljasko vnaprej napovedati. Območje se razteza 300 kilometrov od obale Aljaske.

Z ruskega obrambnega ministrstva so tako v ponedeljek kot danes sporočili, da so njihova letala opravila opazovalne polete ob obali Aljaske. Polete so izvedli v skladu mednarodnimi pravili glede uporabe zračnega prostora in niso prekršili zračnega prostora druge države. Potrdili so, da so jih spremljala ameriška letala F22.