Latvijci so na tekmi z Rusi po prvem delu celo vodili, potem ko je Oskars Cibulkis v 11. minuti izkoristil številčno premoč na ledu. V drugi tretjini pa so za Rusijo nato zadeli Dmitrij Orlov, (21.), Nikita Gusev (24.) in Nikita Kučerov (33.).

ZDA so v dvoboju z Dansko stvari postavile na svoje mesto že v prvem delu. Frank Vatrano (11.) in Alex DeBrincat (12.) po "power playju" sta v vsega 27 sekundah poskrbela za vodstvo z 2:0, tri minute kasneje je zadel Clayton Keller (15.), nato pa še Chris Kreider (19.). V drugem delu je Keller zadel še drugič, gola pa sta dosegla še Dylan Larkin (34.) in Jack Eichel (52.). Častni zadetek za Dansko je v 25. minuti dosegel Nick Olesen.

Še vedno kaže, da bodo vsi favoriti na SP upravičili zaupanje. V skupini A v Košicah so ob Fincih in olimpijskih podprvakih Nemcih na poti v četrtfinale tudi Američani in Kanadčani. V skupini B v Bratislavi pa vse kaže, da se bodo Rusom pridružili Švicarji, Čehi in Švedi.