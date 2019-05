Preden bo kolesarska dirka Giro d'Italia zavila v gore in preden se razplamti rivalstvo med najboljšimi hribolazci v bitki za rožnato majico vodilnega, se dve ravninski etapi zdita dolgočasni in kar malce odveč. Trasa med Ravenno in Modeno je za večji del karavane služila kot aktivni počitek in priprave na vihar. Tudi na sprinterskem festivalu pa Giro navdušuje. V boju za slavo dnevnega zmagovalca ni usmiljenja. Skupinski padci so del spektakla. Največji osmoljenec je bil danes Pascal Ackermann, ki je staknil odrgnine in strgal prestižno vijolično majico najboljšega sprinterja.

Veliki četveroboj najhitrejših mož je dobil visokorasli Francoz Arnaud Demare (Groupama-FDJ) ter se tako po zmagi na Touru vpisal na listo zmagovalcev še na drugi veliki tritedenski dirki. »Zame je to osvoboditev. Zelo sem vesel, da mi je s popolno podporo uspelo dokončati delo,« se je veselil Demare iz ekipe francoske loterije, ki je bil hitrejši od italijanskega prvaka Elie Vivianija, Ackermanovega namestnika Nemca Rudija Seliga in Avstralca Caleba Ewana.

Andrej Hauptman navdušen Ekipa slovenskega kolesarja Primoža Rogliča Jumbo Visma tudi v sprinterskih dneh ničesar ne prepušča naključju. Debat je konec v zadnjih 20 kilometrih, zelo izkušeni Jos van Emden, Paul Martens in Tom Leezer so neformalnega vladarja rožnate karavane vodili na čelu do zadnjih treh kilometrov, ko pravila UCI omogočajo tolerance ob nesreči. Ob zgoraj omenjenem skupinskem padcu je bil Roglič dovolj v ozadju, da je padec opazoval z varne razdalje. »Tudi če se ne zgodi veliko, je zaključek vedno živčen in potrebna je polna pozornost. Pomembno je varovati Primoža. Podoben scenarij pričakujem tudi jutri, čeprav bo etapa daljša in bolj vetrovna,« pravi Rogličev športni direktor Jan Boven. Vsakega novega dne v rožnati se veseli Rogličev »namestnik« Valerio Conti, kar je za ekipo UAE Emirates vredno skoraj toliko kot zmaga, kot pravi eden od športnih direktorjev Andrej Hauptman. Danes je po desetih dneh opravil svoj del dogovora, ko se je 15 let po koncu športne kariere vrnil v rožnato karavano. Kot drugi športni direktor ekipe je bil zadaj v spremljevalnem avtu, ko je Conti oblekel rožnato majico. »Zame je to zares lepa zgodba. Dva tedna pred Girom sem dobil ponudbo, sprejel, in ko kolesar obleče rožnato, je to velika zgodba,« je navdušen Slovenec. »Kot ekipa smo lovili etapne zmage. Z Gaviro smo eno dosegli, ne da bi dvignil roke. Tudi Jan Polanc bo še imel priložnost,« je poudaril in skočil v selektorsko vlogo: »To gre tudi Primožu Rogliču v dobro, da ne utruja svoje ekipe.«

V četrtek prvič nad 1000 metrov V četrtek sledi prva etapa s klancem nad 1000 metrov nadmorske višine (Montoso, 1250 m), ki je po konfiguraciji deloma podoben Vršiču. Ker je prelaz 35 kilometrov pred ciljem, bodo ekipe z večjim številom pomočnikov bržčas želele narediti selekcijo z močnim ritmom, ki bo verjetno že odnesel Contija ter Rogliča vrnil v rožnato majico. Vsi »ranjeni levi« bodo že poskušali izzivati. Trinajsti dan Gira bo na sporedu prva gorska etapa, težja, kot so na Touru, in prvič s ciljnim vzponom 2250 metrov visoko na zasneženi planoti ob jezeru Lago Serru. Za uvod bodo morali kolesarji premagati dva zahtevna klanca podobne zahtevnosti kot Krvavec, zaključni se v 35 kilometrih dvigne skoraj za 2000 metrov. Torej več kot 50 kilometrov klancev skupaj! Izjemno vlogo bodo znova imeli pomočniki, vremenska napoved pa je slaba. V soboto sledi še bolj brutalna etapa. Sicer kratka, a si bodo sledili številni vzponi in spusti. Profil žage! Teren, kjer nihče ne bo čakal na nikogar. V nedeljo vse čaka še maraton (232 kilometrov), še kako zahteven izziv za utrujene noge, ki jih v zaključku čaka posladek vzponov, znan z zgodovinske klasike Po Lombardiji. Obeta se torej zelo pester in divji teden. Zato ne drži, da bo zadnji teden najtežji. Svoje bo prispeval tudi trenutni vrstni red, saj imajo nekateri favoriti že debele minute zaostanka. Obetajo se torej napadi od daleč. »Jasno je, da ne moremo nadzirati gorskih etap,« kar naravnost pove Rogličev »gregario« Paul Martens, s 35 leti ob van Emdnu najbolj izkušen pomočnik najboljšega slovenskega kolesarja. In mnenje Andreja Hauptmana? »Giro bo še zelo dolg in zanimiv. Pravo delo za Rogliča se šele začenja. Glede na pripravljenost smo zanj lahko optimistični. Nikogar od tekmecev še ne moremo prečrtati.«

Izidi, 10. etapa: 1. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ) 3:36:07 2. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-QuickStep) 3. Rüdiger Selig (Nem/Bora-Hansgrohe) 4. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 5. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data) 6. Davide Cimolai (Ita/Israel Cycling Academy) 7. Manuel Belletti (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) 8. Giovanni Lonardi (Ita/Nippo-Vini Fantini-Faizane) vsi isti čas 9. Jasper De Buyst (Bel/Lotto Soudal) 0:02 10. Jacopo Guarnieri (Ita/Groupama-FDJ) 0:04 ... 36. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 45. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 93. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas