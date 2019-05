»Giro ne bo končan do ciljne črte v Veroni.« Tako kljub zelo udobni prednosti pred nadaljevanjem 102. izvedbe previdno razmišlja Primož Roglič. Vožnja na čas do San Marina je bila prva velika preizkušnja, kjer so že nastale občutne razlike. Roglič je prvi teden odpeljal z odliko, vmes se je ob padcu tudi pošalil na svoj račun: »Giro trga gate.« Zmagal je obe vožnji na čas v Bologni in San Marinu, nekaj sekund pa je privozil tudi sredi tedna, ko je dobil poljub sreče zaradi vpletenosti v skupinski padec večine tekmecev. Tom Dumoulin kot kolesar podobnega kova je moral celo domov. »Vedno je bolje imeti nekaj prednosti kot zaostanka. Do konca je še dolga pot,« poudarja Roglič, ki ne želi nikogar favorizirati ali odpisati, čeprav ima statistično že zelo lepo prednost.

V grobem bi glede na časovne razlike med najbolj izpostavljenimi kolesarji za skupno zmago lahko že razmišljali, da se bo v nadaljevanju predvsem odvijal dvoboj med Rogličem in Vincenzom Nibalijem. Razlika je 1:44 minute. Zgodovina kaže, da napoved ni mogoča. Lani je imel po desetih dneh Chris Froome že 2:30 minute zaostanka kot deseti skupno, a je zlomil vse, tudi Simona Yatesa, ki se je zdel trdno v sedlu. Leta 2017 se je Dumoulinu v dokaj podobnem položaju izšlo, kot tudi Albertu Contadorju dve leti prej. Leta 2016 je po Rogličevi prvi zmagi v vožnji na čas njegov moštveni kolega Steven Kruijswijk imel v gorah že lepo prednost, graverji so že stali pred zlato lovoriko Neskončnost, a je Nizozemec padel v snežni zamet s prelaza Agnello in prilil olje na ogenj potrpežljivemu Nibaliju. Trpke izkušnje se Roglič kot pomočnik dobro spomni. »Zelo veliko stvari se še lahko zgodi. Vsak dan je pomemben. Vsak dan je treba končati spredaj. Vedno pri tem vidimo težave. To nas dela živčne, nervozne. Sam se osredotočam le na stvari, ki jih lahko kontroliram. Pomembno je, da ostanemo zdravi in v enem kosu,« ponavlja kot mantro čudežno pravilo zmagovalcev Gira. Ali frazo »dan za dnem«.

»Prezgodaj je reči, da bo v nadaljevanju dvoboj z Rogličem,« poudarja Vincenzo Nibali , ki vzdevek Morski pes tudi sam rad uporablja za prispodobo. Velikokrat je namreč ugriznil prav na koncu. Taktika ekipe Bahrain Merida je znana; budno pazijo na vsakršno slabost Slovenca in ekipe Jumbo – Visma. Prvi teden so dokončno izmučili obolelega glavnega Rogličevega pomočnika Laurensa De Plusa, da je moral domov. Po nedeljskem kronometru je bil Nibali zadovoljen, da je od zasavskega specialista na vožnji na čas izgubil le 1:05 minute. Tri glavne tekmece Simona Yatesa, Miguela Angela Lopeza in Mikela Lando imata že minute za seboj, a to na najtežjih gorskih etapah ne pomeni veliko. Vmes so tudi šakali Bauke Mollema, Bob Jungels, Davide Formolo in Rafal Majka, ki bodo vsako ponujeno priložnost zagrabili. To pomeni tudi drugačno dinamiko, drugačno taktiko. Ranjeni levi se zagotovo ne bodo predali. »Tekmeci, ki so izgubili malo več, bodo začeli napadati, in to bo dirko naredilo bolj zanimivo,« pravi Nibali, najbolj izkušen in najbolj trofejni kolesar v karavani tritedenskih dirk.

Odločala bo moč klubskih kočij

Po nedeljskem kronometru so se v ekipi Jumbo – Visma zadovoljno nasmihali tudi glede vodilnega. Za Rogličevo ekipo je zelo pomembno, da je Valerio Conti obdržal 1:50 minute prednosti in rožnato majico. Darilo, ki so ga Nizozemci dali ekipi UAE Emitares šesti dan Gira, s tem ko je prevzel rožnato in predvsem breme vodilnega, je doseglo svoj namen. Tudi v prvih dneh nadaljevanja, vsaj do petka, bo UAE Emirates tihi partner in zaveznik Rogličeve ekipe. Vprašanje je le, koliko prostih rok pri lastnih ambicijah bo dobil Jan Polanc, ki je najbolj vprežen v Contijevo kočijo. Zdi se sposoben za deseterico v Veroni.

Konec tedna bo hitrost Gira v gorah dobila drugo dimenzijo. Doslej kolesarji še niso priplezali čez 1000 metrov. Vsekakor pa ne bo odločilna le moč Rogliča, vse bolj do izraza bo prišla moč kočij. Jumbo –Visma po imenih ni zasedba, ki bi vzdržala napade z ubežnimi akcijami, posebej več dni zapored. Tolhoek, Kuss in Bouwman ne zvenijo tako prepričljivo kot na primer Nibalijevi konji Caruso, Grega Bole in Pozzovivo. Jos Van Emden je garancija, da bo Primož imel podporo v ravnih odsekih naslednjih nekaj dni. Od četrtka do nedelje tega tedna že sledijo razgibane etape, ko bodo vsak klanec preštevali, koliko pomočnikov je še ob generalih. Pomembna bodo tudi tiha zavezništva. Primož Roglič ima, kar se velikokrat lahko izkaže za dobro, zaradi svojega prijaznega značaja tudi ugled in spoštovanje znotraj karavane. Vse bolj pomembno vlogo bo imelo še vreme. Dež vsem v karavani že preseda, večina je pričakovala začetek poletja, saj hladni dnevi slabijo shujšane. Na visokih prelazih, kot je Gavia, ki je na sporedu naslednji torek, preti še sneg.