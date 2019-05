Bosno in Hercegovino čakata dvoboja s Finsko in Italijo, na seznamu pa je štiriindvajset igralcev. Prosinečkemu največ skrbi povzroča kazen enemu izmed največjih zvezdnikov reprezentance, Miralemu Pjaniću. Ta je zaradi direktnega rdečega kartona proti Grčiji dobil dve tekmi prepovedi, a v bosansko-hercegovskem štabu še vedno upajo, da bo kazen zmanjšana le na eno. S tem bi Pjanić lahko nastopil proti Italiji. Več presenečenj je na spisku Dalića, ki je v ekipo prvič povabil levega bočnega Daria Melnjaka (nekdanjega člana Domžal) in osrednjega branilca Filipa Benkovića. Hrvati bodo najprej igrali z Walesom, nato pa še prijateljsko s Tunizijo.