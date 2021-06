Polfinale upov do 21 let v Ljudskem vrtu

Danes bodo na evropskem prvenstvu do 21 let odigrali polfinalni tekmi Španija – Portugalska (ob 18. uri v Mariboru) in Nizozemska – Nemčija (ob 21. uri v Szekesfehervarju). V Ljudskem vrtu se obeta spektakel med branilci naslova Španci in Portugalci, ki so med vsemi reprezentancami na turnirju pokazali najboljšo igro s serijo štirih zmag. Všečna igra Portugalcev je pričakovana, saj so v ekipi v večini igralci, ki so bili pred tem že evropski prvaki do 17 in do 19 let. Oboji so morali za napredovanje iz četrtfinala v ponedeljek odigrati podaljšek, zato so veliko govorili o utrujenosti. Finale bo v nedeljo ob 21. uri v Ljubljani.