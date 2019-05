Bralec časnika Delo je od fizične osebe kupil rabljen osebni avtomobil, zanj plačal tržno ceno in ga tudi registriral. Po dveh letih, pri tretji registraciji pa so ga pri postopku zavrnili, ker naj bi bil avtomobil ukraden. Policijska preiskava je pokazala, da je bilo vozilo vpleteno v zavarovalniško goljufijo v Italiji, v njej pa ni bil udeležen niti bralec Dela niti oseba, ki mu je avto prodala. Po končani preiskavi so avtomobil sicer vrnili bralcu in lahko ga je ponovno registriral, a vozilo je še vedno na seznamu ukradenih vozil. Na policiji so mu svetovali, naj se z odvetniki obrne na Italijo, a se je uprl in izrazil pričakovanje, da se bo za izbris s seznama ukradenih vozil v Italiji potegovala policija.

Policija je lani v Sloveniji iskala 576 ukradenih vozil. Našli so jih 205. Večji del vozil po tatvini razstavijo in dele uporabijo za popravilo poškodovanih vozil oziroma jih prodajo prek spleta. Del ukradenih vozil po tatvini prepeljejo v tujino, predvsem v države vzhodne Evrope, kjer pa vozila prav tako najpogosteje razstavijo, poroča Delo.

Portal Slo-Tech, največji slovenski računalniški portal, je v svoji raziskavi križal podatke iz registra ukradenih vozil slovenske policije in registra registriranih vozil in naletel na 129 registriranih vozil, ki so bila v Sloveniji kot ukradena zavedena v registru leta 2014 ali kasneje. Ob tem se poraja vprašanje, ali to pomeni, da na slovenskih cestah vozijo registrirana ukradena vozila in ali je to posledica nenatančnosti policijskih podatkov. Na policiji so za Slo-Tech pojasnili, da je prišlo do administrativne napake pri delu policistov ali administrativnega osebja.