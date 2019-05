Kot je poudaril, vsem državam na podlagi naših dosedanjih izkušenj pri soočanju z izzivi za učinkovito zagotavljane univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva zelo koristijo izmenjave dobrih praks, znanstvenih podatkov in dokazov, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Opozoril je, da sta v okviru prizadevanj za univerzalno dostopnost do zdravstvenega varstva boljša dostopnost in večja razpoložljivost zdravil pomembni za vse države članice. »Za uspeh je bistveno skupno razumevanje in mednarodno sodelovanje. Verjamemo, da izboljšanje preglednosti trgov, vključno s cenami, lahko prispeva k boljši dostopnosti zdravil, cepiv in drugih zdravstvenih tehnologij,« je poudaril.

Šabeder je nadaljeval, da sta krepitev funkcij primarnega zdravstvenega varstva in javnega zdravja ključni prednostni področji v Sloveniji. »Imamo dolgo in uspešno zgodovino sodelovanja s WHO pri razvoju inovativnih pristopov in dobrih praks. To še posebej velja za spopadanje z izzivi, kako vključiti celotno populacijo in na kakšen način se soočiti s potrebami različnih ranljivih skupin,« je poudaril.

Minister je imel ob robu skupščine več dvostranskih srečanj, med drugim se je sestal s kolegi iz San Marina, Nemčije in Portugalske ter generalni direktorjem WHO Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom.