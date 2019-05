Na Poljskem prišli na svet prvi šesterčki

V poljskem Krakovu so se v ponedeljek rodili prvi šesterčki v državi. Kot so pojasnili v tamkajšnji porodnišnici, so štiri deklice in dva dečka prišli na svet s carskim rezom v 29. tednu nosečnosti, tehtali pa so med 890 in 1300 gramov, poročajo tuje tiskovne agencije.