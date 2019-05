Tudi zato je naš tokratni test še posebno zanimiv, saj smo na travnik pripeljali kosilnico, ki že desetletja ohranja podobo izvirnih naprav. Vrtni traktor Husqvarna TC 342T je sicer klasična kosilna naprava, ki pa pod površjem skriva tudi moderno znanje.

Preizkus Husqvarne TC 342T je je pokazal, kaj vse so pri Husqvarni skrili v svoj najbolj zmogljiv in izpopolnjen vrtni traktor. Opremljen je s hidrostatskim menjalnikom, ima dvokolesni pogon in izboljšane pnevmatike, koš za pobiranje trave in kup nadzornih ročic, s katerimi z vozniškega sedeža vršimo nadzor nad vsem mogočim. Gre za robustno kosilnico, pri kateri skoraj ne boste našli elektronike, opazna pa je tudi precej stroga delovna etika – na vseh delih kosilnice najdemo rešitve, ki so podrejene produktivnosti in učinkovitosti, uporabnik pa prejme nekoliko manj pozornosti.

Močan motor zmore tudi visoko travo Kosišče je pri traktorski kosilnici nameščeno med sprednjo in zadnjo osjo. Takšen položaj zagotavlja precejšnjo zaščito pred mehanskimi poškodbami, zaradi načina vpetja in vodilnih manjših koles pa se zelo dobro prilagaja obliki terena. Če višina košnje ni nastavljena prenizko, noži nikoli ne udarijo ob tla, oziroma se to zgodi le v izjemnih primerih – če povozimo krtino ali kaj podobnega. Na 107 cm širokem kosišču je mogoče izbrati šest različnih višin košnje med 38 in 102 milimetri. Z ročico pod volanom preklapljamo med mulčenjem BioClip in pobiranjem v 320-litrski koš, kosišče pa vklopimo s potegom elektromagnetnega stikala. Pri polni moči je traktor res zmogljiv in kosimo lahko kar hitro, sila rezil pa je presenetljiva. Traktor črpa moč iz štiritaktnega dvovaljnega motorja Kawasaki s 16 kW moči. Če nam teren to omogoča, lahko med vožnjo s polno hitrostjo kosimo tudi dvotedensko travo. Skrajne zmogljivosti nožev smo preizkusili na nekošenem terenu, kjer se je traktor skoraj cel skril v travi. Zmlel je vso travo, se je pa pri taki količini odrezane trave pokazal neenakomeren rez. V takšni skrajni situaciji smo bili zadovoljni tudi s takšnim rezultatom, saj je bila ob drugem prehodu trava pokošena enakomerno.

Izjemen na širnih ravninah Vrtni traktor je kosilnica za velike sklenjene površine. V kratkem času lahko pokosimo res velik travnik, če je na njem malo ovir in so te urejeno postavljene. Zaradi enostavnega preklopa med mulčenjem in pobiranjem v košaro je pogost način uporabe kombinirana košnja. Na primer sadovnjak z vrstami dreves ali položen vinograd kosimo z mulčenjem, ob hiši pa za idealen videz trave vklopimo zbiranje v košaro. Če imate ob hiši veliko naključno postavljenih gredic in grmovja, bo do izraza prišla nekoliko slabša okretnost. Obračalni krog sicer ni velik in traktor obrne na precej majhni površini. Za popoln obrat potrebujemo približno štiri metre širok prehod, nepokošen krog ima pri polnem obratu premer, manjši od enega metra. Če lahko razgibano površino pokosite v eni smeri, vas ovire ne bodo motile. Težave se pojavijo pri manevriranju naprej in nazaj, saj bi morala biti stopalka za vzvratno vožnjo bolj obvladljiva. Umeščena je neustrezno, saj moramo položaj stopala na pedalu znova poiskati pri vsaki vožnji nazaj. Za vzvratno košnjo je tudi nujen preklop zagonskega stikala v ustrezen položaj, ki prilagodi delovanje motorja in omogoči vzvratno košnjo. Ta zato ni opravljena tako mimogrede, kot smo tega navajeni pri husqvarninih riderjih, temveč je premišljena vsaj nekako tako kot v primeru obračanja avtomobila na majhnem parkirišču.

Na suhi travi brez skrbi tudi na klancu Na suhi travi imajo kolesa dober oprijem, ki ga moramo pohvaliti. Zlahka zvozimo srednje strme klance in z mehkim hidrostatskim pogonom se le redko zgodi, da bi se kolesa zavrtela v prazno. Pri vlažni travi je izkušnja kar hitro drugačna. Pogonska kolesa kljub impresivnim dimenzijam in dobremu profilu izgubijo oprijem, zavrtijo se v prazno in občasno poškodujejo travno rušo. V takšnih pogojih se to lahko zgodi že pri zelo nežnem naklonu, a to ni pravilo. Vsekakor pa je že zaradi boljšega stanja trave bolje, da se pri nagnjenem terenu izogibamo jutranji košnji ali košnji po dežju. TC 342T ni v tem smislu nobena izjema, saj so za zdrse občutljive vse vozne kosilnice z dvokolesnim pogonom. Dimenzije gum morajo biti namreč kompromis med širšimi, ki zaradi razporeditve teže ne poškodujejo tal, in ožjimi, ki se lažje oprimejo tal, a za njimi na mehkejšem terenu hitro ostanejo kolesnice. V primeru uporabe vrtnega traktorja s snežnim plugom je na kolesa priporočljivo pritrditi verige, ki bistveno pripomorejo k stabilnejši vožnji.

Stroj v pravem pomenu besede Na TC 342T lahko gledamo kot na napravo, ki je osvobojena vsega »nepotrebnega« balasta, ki skrbi za udobje uporabnika. Za prijetnejšo uporabo sicer najdemo nekaj elementov – položaj sedeža je nastavljiv, ima stranska naslonjala in voznik ima veliko prostora za noge. Imamo dva odlagalna predala in nekoliko neučinkovit dodaten pokrov rezervoarja za gorivo, to pa je verjetno vsa pozornost, ki jo prejme uporabnik. Edina elektronika na izrazito mehanskem stroju je vklop nožev, ki ga opravimo s potegom elektromagnetnega gumba na desni strani krmila (izklopi se ga hitro, že z udarcem s plosko dlanjo). Vsi ostali elementi so mehanski, celo tempomat za vzdrževanje hitrosti. Traktor je torej naprava, ki je bodo veseli vsi, ki prepoznajo zanesljivost mehanskih vzvodov in jih ne prepriča udobnost elektronike.