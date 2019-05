Nacionalnemu energetsko-podnebnemu načrtu, ki ga je država Slovenija konec lanskega leta poslala v Bruselj, »manjka ambicioznosti in kredibilnosti ter jasna pot do ogljične nevtralnosti pred letom 2050 – zaveze iz pariškega sporazuma«, je v svojem poročilu zapisala mednarodna nevladna organizacija Evropska podnebna fundacija (European Climate Foundation). Načrt je ocenila s sramotnimi 3,2 točke od 100 možnih. Slovenija pravzaprav v Bruselj niti ni poslala zaključenega dokumenta, pač pa zgolj osnutek, saj celostnega dokumenta v minulih petih letih uradnikom na infrastrukturnem in okoljskem ministrstvu ni uspelo pripraviti.

Slovenija izpostavljena v izrazito negativnem tonu

Omenjeno nevladno poročilo vrednoti državne podnebne načrte, cilje in ukrepe ter vsebuje kvalitativno analizo 28 osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov. Za slovenski dokument tako ugotavljajo, da sicer vključuje nekaj sklicevanja na dolgoročno podnebno-energetsko državno strategijo in pariški sporazum, a je to tudi vse. Osnutek ne predvideva energetskih ciljev in določa zelo nizke cilje za emisije, ki niso vključene v sistem trgovanja z emisijami, pa tudi za obnovljive vire energije. Osnutek ne vsebuje informacij o načrtovanih politikah in ukrepih za odpravo emisij, načrtov za opuščanje premoga oziroma fosilnih goriv, informacij o potrebnih naložbah, pa tudi zahtevanih finančnih ukrepov do leta 2030 ne.

»Devet držav je zagotovilo le splošne ali nenatančne formulacije o finančnih ukrepih s kratkimi komentarji o obsegu. Slovenski načrt je bil edini, ki ni vseboval nobenih informacij o financiranju,« so ugotovili v mednarodni nevladni organizaciji. »Slovenski načrt ne predvideva projekcij o načrtovanih ukrepih, manjkajo tudi informacije o obstoječih in načrtovanih politikah na ciljnih področjih. Osnutek ne vključuje utemeljitve in ni rezultat neprekinjenega procesa priprave,« so še zapisali. Z negativnimi kritikami so energetsko-podnebni načrt pospremili tudi v društvu za sonaravni razvoj Focus.