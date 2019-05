Učenci iz vse države se tudi letos med seboj merijo v kolesarskem znanju in se potegujejo za bogate nagrade. Skozi zabavne praktične naloge utrjujejo s prometno znanje, se učijo cestnoprometnih predpisov in seznanjajo z ustrezno kolesarsko opremo. Znotraj dveh glavnih vsebinskih sklopov nalog in dodatnih izzivov posamezne šole pridobivajo točke programa Varno na kolesu, ki bodo ob koncu akcije določile zmagovalca. Njegova razglasitev bo na veliki zaključni prireditvi, ki bo 23. maja v Ljubljani.

Največja nagrada je varna vrnitev domov

»Največja nagrada je zagotovo, ko pridejo vsi ti učenci varno domov. Sodelujoči šolarji nas vsako leto navdušujejo z veliko mero ozaveščenosti o potrebni previdnosti v prometu. Seveda pa glavnino dela v okviru projekta opravijo učitelji na šolah, ki učence usmerjajo, poučujejo in spodbujajo njihovo ustvarjalnost,« je pojasnil predstavnik organizatorja programa Varno na kolesu, Bojan Žibert iz družbe Butan plin.

V okviru petih regijskih srečanj programa Varno na kolesu so v vsaki regiji aprila razglasili tri najuspešnejše šole. Dve šoli iz vsake regije sta se uvrstili na zaključno prireditev, ki bo 23. maja v Koloseju v Ljubljani in kjer bodo razglasili vseslovenske zmagovalce Varno na kolesu. Iz savinjske in koroške regije se bosta za lovorike potegovali OŠ Dobje in OŠ Mislinja, iz Podravja, Prlekije in Prekmurja OŠ Miška Kranjca Velika Polana in OŠ Ivanjkovci, iz osrednje Slovenije in Gorenjske OŠ Jurija Vege Moravče in OŠ Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, iz Dolenjske in Zasavja OŠ Bršljin in OŠ Cerklje ob Krki ter iz Primorske in Notranjske OŠ Prestranek in OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača.