Startup in scaleup podjetjem, vlagateljem in drugim deležnikom startup ekosistema omogoča mreženje, učenje od najboljših, izmenjavo izkušenj in iskanje potencialnih poslovnih partnerjev. Na letošnjem podjetniško-tehnološkem dogodku se bo predstavilo rekordnih 162 zagonskih podjetij iz 33 držav. Gre tako za startupe v zgodnjih fazah rasti kot tudi za izkušena startup in scaleup podjetja, saj jih polovica med njimi že uspešno trži delujoče produkte in so doslej pridobila že za 45 milijonov evrov naložb. Organizatorji Podima 2019 so jih izbrali izmed več kot 700 prijavljenih novih in rastočih podjetij s potencialom hitre ali globalne rasti.

Še bolj zanimivi za vlagatelje »Posebno ponosni smo na to, da je skoraj polovica izbranih startupov in scaleupov v fazi rasti, torej so prisotni na trgu in ustvarjajo prihodke, zato so še bolj zanimivi za uveljavljena podjetja in sklade tveganega kapitala,« pravi Urban Lapajne, vodja skupnosti Start:up Slovenija. Izmed izbranih podjetij jih je slaba četrtina iz Slovenije, kar je z vidika uveljavljenih podjetij pomembno za spoznavanje tujih trgov, iskanje širše perspektive posla in idej za sodelovanje, poudarjajo organizatorji, ekipa Tovarne podjemov s platformo Start:up Slovenija in soorganizatorja ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski podjetniški sklad. »Poslovno srečanje z zagonskimi podjetji predstavlja odlično priložnost za slovenska in regijska uveljavljena podjetja, da prav v Mariboru najdejo svojega vitkega in agilnega poslovnega partnerja, ki bo v njihovo poslovanje vnesel sveže poglede na posel in lahko predstavlja možnost za njihovo digitalno transformacijo,« pravijo organizatorji. Uveljavljena podjetja si lahko od sodelovanja s startupi in scaleupi obetajo izboljšanje osnovnega posla z zmanjševanjem stroškov, povečevanjem dodane vrednosti, krepitvijo tržnega deleža s trženjem izboljšanih obstoječih in novih produktov, izkoriščanje novih tehnologij, izboljšanje obstoječih poslovnih modelov ter dvig podjetniške kulture.

Inovativne rešitve in produkti Najbolje zastopana panoga, kamor sodijo rešitve sodelujočih startupov in scaleupov, je poslovanje podjetij in produktivnost (41 odstotkov), sledita panogi življenjski slog in zabava (21 odstotkov) ter mobilnost in prevoz (10 odstotkov). Druge zastopane industrije so finančne storitve, energetika in komunalne storitve, življenjske znanosti in agrikultura ter materiali in proizvodnja. Več kot dve tretjini rešitev sodelujočih podjetij sta namenjeni segmentu B2B (poslovanje med podjetji), predvsem podjetjem iz trgovske dejavnosti, finančnega in zavarovalniškega sektorja, energetike, informacijskih tehnologij, mikroelektronike, proizvodnje, gradbeništva, logistike, inženiringa in prehrane. Na odru Podima bo med drugim 60 predavateljev, uveljavljenih mednarodnih strokovnjakov za startup podjetništvo, odprto inoviranje, digitalno transformacijo, tvegani kapital in druga področja, povezana z inovativnim podjetništvom. Udeleženci se bodo lahko seznanili z izkušnjami podjetij, kot so Lyft, Uber, DHL, Google, Allianz, Audi in druga. Organizatorji kot novost izpostavljajo inovativen format triurne delavnice Podim Genesis, ki temelji na konceptu odprtega inoviranja in izvrševanja s tako imenovanim design sprintom, kar omogoča strukturirano in k ciljem usmerjeno debato med izbranimi udeleženci – startupi, predstavniki korporacij in področnimi strokovnjaki. Koncept so razvili v ekipah Podima in dunajske podjetniške svetovalne agencije WhatAVenture, ki je tudi partner dogodka.

Zgled v širšem startup okolju Jutri zvečer, na uradni dan odprtja konference Podim, bodo že tradicionalno, dvanajsto leto zapored, razglasili zmagovalca izbora slovenskega startupa leta – inovativno podjetje s potencialom rasti na globalnih trgih. Z nagrado želijo ključni deležniki slovenskega startup ekosistema izpostaviti in nagraditi podjetja in njihove ekipe, ki s svojo vztrajnostjo, globalno prepoznanimi dosežki ter drzno razvojno vizijo predstavljajo zgled v domačem in tujem startup okolju. Prejemnik naziva slovenski startup leta postane tudi ambasador slovenske startup skupnosti. Organizatorji nagrade prejemniku ponujajo aktivno marketinško in drugo podporo, pri čemer bo zmagovalca kristalni kip leto dni spominjal na to, da poleg svojih uspehov v medijih in na dogodkih doma ter v tujini promovira tudi slovensko startup skupnost. Dan kasneje se bo pet najboljših startupov izziva Podim Challenge na odru v dvorani predstavilo več kot 60 poslovnim angelom in vlagateljem.