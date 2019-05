Celjski rokometaši so po porazu v polfinalu slovenskega pokala proti Gorenju doživeli spodrsljaj tudi v ligi za prvaka v državnem prvenstvu. V Mariboru so v končnici tekme zapravili vso prednost in celo trepetali za točko. Mariborčani so minuto pred koncem povedli, a so Celjani iztržili točko. »Razočarani smo. Igrali smo odlično in si zagotovili veliko prednost, nato pa nerazumljivo popustili. Obramba ni bila agresivna, neodgovorni smo bili tudi v napadu. Nasprotniku smo podarili preveč žog. Na koncu smo lahko veseli osvojene točke,« je komentiral celjski trener Tomaž Ocvirk. Gorenje doma ni imelo težav z Loko, ki je izgubila z desetimi goli razlike. Drugouvrščeni Velenjčani so se Celjanom približali na štiri točke zaostanka. Tretje mesto je ohranila Ribnica, ki je bila na domačem igrišču boljša od Kopra. »Vedeli smo, da bodo Koprčani motivirani, saj se bojujejo za evropsko vozovnico. V prvem polčasu smo bili korektni v obrambi in strpni v napadu. Zaloga golov do odmora je bila dovolj visoka, da smo tekmo mirno pripeljali do konca,« je dejal rokometaš Ribnice Gašper Horvat.

Liga za prvaka, 7. krog: Gorenje – Loka 32:22 (17:10, Verdinek 8, M. Kavčič 6; Jesenko, Mali in Pipp po 4), Maribor – Celje 28:28 (12:15, Sok 9, Ranevski 4; Horžen 5, Vujović, Malus, Ovniček in Šarac po 4), Ribnica – Koper 32:28 (20:12, Setnikar 8, Vujačić 6; Guček 6, Matijaševič 5).

Liga za obstanek, 7. krog: Dobova – Trimo 37:37 (19:22, Novak 9, Markušić 7; Cirar 11, Cvetko in Udovič po 5), Ormož – Hrastnik 30:23 (17:15, Žuran 9, Čudič 8; Ajdari in Hribšek po 6), Krka – Ivančna Gorica 30:23 (17:15, Matko 8, Okleščen 5; Zafran 10, M. Košir in D. Košir 4).

Liga za prvaka 1. Celje 7 5 2 0 201:183 50 2. Gorenje 7 6 0 1 200:152 46 3. Ribnica 7 5 1 1 211:190 45 4. Maribor 7 1 1 5 182:198 31 5. Koper 7 1 0 6 184:207 29 6. Loka 7 1 0 6 163:211 24