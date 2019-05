Najodmevnejša novost oneplus 7 pro v primerjavi s konkurenco je nedvomno zaslon. Ta je AMOLED s 516 pikami na palec (ppi) in ločljivostjo 3120×1440, ki se sicer samodejno zmanjša, ko gledate filme ali druge vsebine, ki ne premorejo tako visoke ločljivosti. Zaslon je poleg tega precej velik, saj ima diagonalo kar 16,9 centimetra (6,67 palca), in se osvežuje s frekvenco 90 Hz. To doslej premorejo zgolj nekateri mobilniki, ki so posebej posvečeni igranju videoiger. Tudi v tem primeru pa se frekvenca zaslona prilagaja na največjo smiselno glede na vsebine, ki jih gledamo.

Zaslon telefona je ob levi in desni strani nekoliko ukrivljen, kot smo navajeni pri Samsungovih brezkončnih zaslonih, v nasprotju s Samsungovimi zasloni in večino konkurence pa na prednji strani mobilnika ne najdemo nobenega frufruja, luknje, reže ali česa podobnega. Čudovit zaslon se resnično razteza od roba do roba. To pomeni, da ni mogoče delati sebkov? Ne. Oneplus še vedno premore prednjo kamero, so se pa ob njeni namestitvi zgledovali pri kitajskem podjetju Vivo in njegovem mobilniku nex s, ki je prvi uporabil potopno prednjo kamero. Kaj to pomeni? OnePlus je prednjo kamero skril v ohišje naprave same, ko jo želimo uporabiti, pa se z zgornjega roba dvigne kot nekakšen periskop.

Prednja kamera je sicer Sonyjeva IMX471 s 16 megapiksli in poleg zajemanja sebkov služi še za odklepanje telefona s prepoznavanjem obraza. Oneplus za namen odklepanja ne uporablja kakšnih prefinjenih tehnologij kot konkurenti, temveč zgolj optično prepoznava obraz in je posledično manj varen od Applovih ali Samsungovih naprav. Je bil pa v preteklosti izrazito hiter. S potopno kamero se bo ta hitrost malce izgubila, kar je škoda, saj za prepoznavanje prstnega odtisa uporablja optični senzor pod zaslonom. Ta tehnologija pa je pri konkurenci precej nezanesljiva, zato imamo pomisleke tudi v tem primeru. Prve recenzije so sicer povedale, da je vsaj hitrejši od Samsunga.

Veliko zabave medtem ponujajo hrbtne kamere. Glavna je Sonyjeva IMX586, ki zmore fotografirati z 48 megapiksli ali 12 megapiksli, preizkusili pa smo jo že v Honor view 20, kjer se je izkazala kot zelo dobra, tudi v nočnem načinu, čeprav ne čisto na ravni najboljših. Ni pa daleč. Poleg tega telefon premore še 16-megapikselsko ultraširokokotno kamero in 8-megapikselsko telefotokamero, ki ponuja trikratno približanje.

Brez brezžičnega polnjenja OnePlus tudi tokrat ni plačal certifikata za oceno vodoodpornosti telefona, zato ne vemo, kako varno ga je škropiti. Našli ne boste niti posebnega vhoda za slušalke. Prav tako je podjetje varčevalo z brezžičnim polnjenjem, ki ga ni. Ima pa oneplus enega najhitrejših ekspresnih žičnih polnilcev. Baterija je sicer 4000-miliamperurna in domnevno z lahkoto zdrži en dan normalne uporabe. Vse skupaj pa poganja izredno zmogljiv procesor snapdragon 855. Telefon prihaja v treh različicah, a se med seboj ločijo zgolj po količini delovnega spomina (rama) in prostora za shranjevanje. Najosnovnejša različica s 6 gigabajti (GB) rama in 128 GB za shranjevanje stane 699 evrov, srednja različica z 8 GB rama in 256 GB prostora stane 749 evrov, najdražja različica z 12 GB rama in 256 GB prostora za shranjevanje pa že 819 evrov. Tudi sicer je oneplus 7 pro prava pošast na področju komponent, kar je že tradicija s telefoni tega podjetja, ni pa rečeno, da boste z najdražjo različico tudi zares dobili bistveno boljšo izkušnjo. Vprašljivo je namreč, zakaj bi sploh potrebovali 12 GB rama. V času pretočne glasbe in pretočnih filmov pa je tudi razlika med 128 GB in 256 GB spomina manj pomembna. Prodaja se sicer začne 21. maja na uradni spletni strani podjetja.